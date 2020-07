Vanaf deze zomer kan je fietsen door de mais bij De Merelhoeve in Paal

Beringen -

Aan de Maalbeekstraat in Paal kan je deze zomer niet alleen nog deelnemen aan het maisdoolhof van De Merelhoeve in Paal. De uitbaters hebben dit jaar een nieuwe attractie. Maar kan je vanaf dit jaar ook fietsen door de mais. Toen eigenaar Mil Meelberghs op zoek was naar een efficiënte manier om zijn doolhof dagelijks te controleren, greep hij naar zijn fiets. “Tijdens het fietsen tussen de mais dacht ik: waarom fietsen we gewoon niet door de mais? Dat was zo rustgevend dat we snel besloten om er een attractie van te maken. Die trouwens gratis is en waarvoor we door Toerisme Limburg werden gecontacteerd.” Het doolhof kost 2 euro maar heeft voor kinderen veel extra’s in petto. Zo krijgen ze onderweg verschillende opdrachten die ze mogen oplossen. Na afloop krijgen ze een prijs. De moeite dus voor jong en oud om richting Maalbeekstraat te fietsen tussen de mais.