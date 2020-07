Waarom de cijfers harder stijgen dan het gemiddelde ons doet geloven

Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn er de laatste dagen telkens meer dan 130 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. “Het communiceren van weekgemiddelden wiegt ons zachtjes in slaap. Een kleine stijging in het weekgemiddelde lijkt niet zo erg, maar het cijfer per dag stijgt veel harder.” Ook epidemioloog Pierre Van Damme maakt zich zorgen. “Het is duidelijk dat een aantal mensen niet goed bezig is.”

Viroloog Marc Van Ranst deelde vanmiddag een opvallende boodschap op Twitter. “Het weekgemiddelde stijgt nu al vijf dagen in kleine stapjes tot 90 nieuwe Covid-19-gevallen per dag. Maar de laatste dagen komen er telkens meer dan 130 nieuwe gevallen bij. We mogen niet in slaap gewiegd worden, want dit gaat de verkeerde richting uit. Meer aandacht is broodnodig!”

In een vorige fase van de epidemie werden altijd de dagcijfers meegedeeld. Dat er nu weekgemiddelden worden gecommuniceerd, is volgens Van Ranst geen positieve evolutie. Ook infectiologe Erika Vlieghe waarschuwt voor de valkuilen. “Sciensano begon met die gemiddelden op een moment dat we duidelijk een dalende trend konden optekenen”, zegt Vlieghe. “Dat heeft voordelen. Het haalt de pieken eruit, waardoor we niet constant een switch tussen stijgen en dalen moeten aanhoren. Maar in de situatie waarin we ons nu bevinden, is het ook een serieus nadeel. We stellen nu al enkele dagen een stijging vast. Maar doordat er met weekgemiddelden wordt gewerkt, lijkt die stijging helemaal niet zo groot.”

Versoepeling

De plotse stijging naar meer dan 130 gevallen van corona per dag is heel opvallend. Veel mensen beginnen terug te reizen, of gaan opnieuw buitenshuis werken. Bovendien werden al op meerdere plaatsen samenscholingen vastgesteld waar dat eigenlijk niet mag. “Maar er zit een vertraging op de cijfers”, zegt Van Ranst. “We kunnen niet zeggen of de stijging komt door de versoepeling of de verstrenging van de ene of andere maatregel. En ook over welke personen besmet zijn is onvoldoende duidelijkheid. De klassering van besmette patiënten gebeurt onvoldoende. Net als de opvolging, ook die laat te wensen over.”

“De cijfers die we nu zien, hebben te maken met wat zich tien tot vijftien dagen geleden afgespeeld heeft”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Ondertussen horen we links en rechts wel van mensen die de maatregelen niet of niet al te gedisciplineerd naleven, afgelopen weekend bijvoorbeeld weer. En die cijfers moeten er dan nog bijkomen. Je krijgt steeds meer het gevoel dat mensen denken dat we het allemaal achter de rug hebben, en dat is duidelijk niet zo. Dit zou een wake-upcall moeten zijn voor iedereen om afstand te houden, mondmaskers te dragen en de andere maatregelen ook na te leven.”

Veiligheidsraad

In Zuid-West-Vlaanderen en de regio rond Antwerpen zijn er veel nieuwe gevallen. Toch is er geen rode draad te trekken in het profiel van de nieuwe coronapatiënt. “We zien een verspreiding in nieuwe gevallen over de leeftijden heen”, zegt Erika Vlieghe. “De enige trend die ik zie, is dat veel mensen denken dat het voorbij is. Onze samenleving is terug opengezet en we zien direct van alles broeien. Er gebeuren dingen die ronduit gevaarlijk zijn. Mensen organiseren feesten, die dan nog eens uit de hand lopen ook. Er wordt echt met vuur gespeeld.”

In de rest van Europa duiken steeds meer haarden op van het virus - de rode zones - en Van Damme benadrukt eveneens dat wij diegenen zijn die moeten vermijden dat België er ook één wordt. “Vijf dagen na elkaar een stijging betekent dat er een aantal niet goed bezig zijn. We gaan dit zeker in de gaten moeten houden. Wat we van de mensen vragen, is niet onmogelijk. We moeten rekenen op de burgerzin en samen zorgen dat België erdoor geraakt.” De maatregelen weer verstrengen wil hij niet. “Maar we moeten er wel op toezien dat mensen de maatregelen effectief naleven.”

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Vraag is welke impact het stijgend aantal besmettingen zal hebben op de coronamaatregelen. “We zullen onze bezorgdheden zeker meenemen naar die veiligheidsraad”, besluit Vlieghe.