Danceparty in Heusden-Zolder op losse schroeven na uit de hand gelopen feest in Puurs-Sint-Amands

Heusden-Zolder -

Labyrinth Productions, de Hasseltse organisator achter het uit de hand gelopen openluchtfeest gisteren in Puurs-Sint-Amands, plant nu zaterdag een openluchtparty in Heusden-Zolder. “Woensdag hakken we de knoop door, maar eerlijk gezegd staan wij niet te springen om dit door te laten gaan”, zegt Marleen Hoydonckx, schepen van evenementen van Heusden-Zolder.