Ook Sheffield-speler David McGoldrick krijgt haatboodschap toegestuurd: “2020 en dit is het leven”

Opnieuw is via de sociale media een speler uit de Premier League het slachtoffer geworden van racisme. David McGoldrick, aanvaller van Sheffield United, postte zondagavond op zijn instagramaccount een scheldtirade van een onbekende die hem onder meer een “vuile neger” en “schijtaap” noemt. “2020 en dit is het leven”, schrijft de Ierse international, die zaterdag twee keer scoorde tegen Chelsea, erbij.