Scouts Leopoldsburg bouwen megaschip met 400 palen en 12 kilometer touw

Leopoldsburg -

De verkenners - 15- tot 17-jarige jongens - van Scouts Leopoldsburg-centrum zijn sinds 2 juli op kamp in Brisy. Door de coronamaatregelen en omdat de groep het kampterrein niet mag verlaten, kon de bezoekdag niet plaatsvinden dit jaar. Als alternatief sjorden ze een imposante houtconstructie in elkaar. De 10 verkenners en hun 5 leiders bouwden gedurende vijf dagen met 400 houten palen en 12 kilometer touw een boot van maar liefst 13 meter hoog en 25 meter lang. “Zoals de Santa Maria die ook 13 meter lang is”, zegt leider Robin Drees. “Alleen was dat schip breder. Met 10 verkenners en 5 leiders leven we en slapen we in de constructie. Die bestaat uit drie slaaptenten, zithoek en kampvuurplaats. Omdat het een speciale kampeditie is, hebben we voor de eerste keer zo’n groot kamphuis gebouwd. We hebben daarna een filmpje opgenomen waarin de verkenners een rondleiding geven in het schip. Het filmpje is naar ouders, familie en vrienden doorgestuurd. Op die manier blijven we toch verbonden aan het thuisfront en kunnen zij meegenieten van ons kamp.”