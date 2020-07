Virgil Abloh lanceert beurs van 1 miljoen dollar voor zwarte studenten

Virgil Abloh is de enige zwarte ontwerper die vandaag een groot modehuis leidt, maar daar wil hij zelf verandering in brengen. Daarom heeft hij aangekondigd dat hij een nieuw fonds voor studiebeurzen opricht waarmee initieel 1 miljoen dollar gedoneerd zal worden aan “beloftevolle zwarte, Afro-Amerikaanse of Afrikaanse studenten”.

In een poging om meer zwarte talenten te laten doorstromen naar de top van de modewereld, richt Virgil Abloh het “Post-Modern” Scholarship Fund op. Daarin zal hij in eerste instantie 1 miljoen dollar (880.000 euro) storten. Dat doet hij uit eigen zak, maar ook met de hulp van zijn werkgever Louis Vuitton en partners Evian, Farfetch en New Guards Group, het conglomeraat waar zijn eigen label Off-White deel van uitmaakt.

“Volgens de statistieken die we vooropstellen, zullen we daarmee honderd zwarte kinderen door een breed spectrum van onderwijsinstellingen kunnen leiden”, zegt Abloh in een interview met Vogue. “Ik was zelf een zeventienjarige jongen wiens ouders wilden dat hij ingenieur werd, maar ik wilde modeontwerper worden…. Ik ben 39 jaar en het heeft me al die tijd gekost om hier te geraken. Nu wil ik mijn voorouders bewijzen dat ik zelf verandering teweeg kan brengen.”

Met zijn aanstelling als creatief directeur bij Louis Vuitton in 2018 werd de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh de eerste zwarte man die in die functie bij een van de grote modehuizen aan de slag ging.”Met dit fonds wil ik ervoor zorgen dat ik niet een van de weinige ben, maar een van de vele in deze industrie”, klinkt het. Daarnaast laat hij ook nog weten dat die 1 miljoen maar een begin is en dat er nog veel meer zit aan te komen.