Opnieuw wereldrecord in aantal nieuwe coronabesmettingen: meer dan 230.000 nieuwe gevallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telde zondag een recordaantal van meer dan 230.000 nieuwe besmettingen op 24 uur tijd. Dat brengt het aantal besmette mensen wereldwijd op 12,5 miljoen. 562.000 patiënten stierven aan Covid-19.

66.000 nieuwe gevallen werden geregistreerd in de Verenigde Staten en in Brazilië werden opnieuw 45.000 mensen besmet met het virus. In India ligt het aantal besmette mensen op ongeveer 28.000.

In Europa doken in Rusland, Turkije maar ook in landen als Portugal, Groot-Brittannië en Roemenië veel nieuwe gevallen op.

Ondertussen heeft de WHO twee experten naar China gestuurd, die samen met Chinese experts een door de WHO geleid onderzoek zullen voorbereiden naar de oorsprong van de pandemie.