Lady Gaga is het gezicht van nieuwste parfum van Valentino

Tussen al haar werkzaamheden door heeft Lady Gaga nog een nieuwe uitdaging gevonden: ze wordt het uithangbord van het nieuwe parfum Voce Viva van Valentino. Dat maakte het Italiaanse modehuis zelf bekend.

Op de eerste campagnebeelden is het nog wachten tot september, maar Valentino heeft alvast aangekondigd dat het voor Lady Gaga heeft gekozen als uithangbord voor zijn nieuwe parfum Voce Viva dat werd samengesteld door creatief directeur Pierpaolo Piccioli.

Het Italiaanse modehuis koos voor de superster omdat ze Italiaanse roots heeft en omdat ze symbool staat voor “vrijheid en zelfbewustzijn en een puur hart heeft”, zegt Piccioli in een mededeling. “Ze is het icoon van een generatie en ik ben zo trots dat we haar hebben kunnen strikken.”

Die liefde is duidelijk wederzijds, want Lady Gaga trekt wel vaker een outfit aan van Valentino voor de rode loper. Dat deed ze onder meer voor de promotie van de film A star is born op het filmfestival van Venetië in 2018 en voor de Golden Globes in 2019.