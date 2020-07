Rechtbank schorst “disproportionele” lockdown in Catalonië

De lockdown van de Catalaanse stad Llerida is door een Spaanse rechtbank geschorst. De regionale autoriteiten hadden zondag de inwoners van de stad opnieuw bevolen thuis te blijven vanwege een sterke toename van het aantal coronagevallen. De maatregel is “disproportioneel”, klinkt het nu. Volgens de rechtbank komt zo’n beslissing toe aan een federale regering, niet aan de regionale.

Tegen de beslissing kan nog beroep aangetekend worden.

Het betrokken gebied telt meer dan 200.000 inwoners. Llerida, in het binnenland van Catalonië, is een van de gebieden die de autoriteiten het meeste zorgen baart. Volgens de autoriteiten houdt dit besmettingscentrum verband met de bewegingen van seizoensarbeiders die momenteel deelnemen aan de fruitoogsten in Noord-Spanje.