David en Victoria Beckham feliciteren zoon Brooklyn met zijn verloving

Het gerucht dat Brooklyn Beckham (21) zich heeft verloofd met Nicola Peltz (25) deed al de ronde, maar nu is het nieuws ook bevestigd door Brooklyn zelf en in één klap ook door zijn ouders David en Victoria Beckham. Zij wensten hun zoon alle geluk toe via Instagram.

Brooklyn Beckham heeft nog geen jaar een relatie met actrice Nicola Peltz, maar de twee hebben nu al trouwplannen. De oudste zoon van David en Victoria Beckham heeft haar zelfs al ten huwelijk gevraagd. Dat gerucht deed al eventjes de ronde, maar werd vorig weekend door hem ook bevestigd.

“Twee weken geleden vroeg ik mijn soulmate om met me te trouwen en ze zei ja”, schrijft hij op Instagram. “Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Ik beloof op een dag de beste echtgenoot en de beste papa te zijn. Ik hou van je schat.”

Zowel papa David als mama Victoria herdeelde de verlovingsfoto van Brooklyn op sociale media. “Gefeliciteerd aan deze twee mooie mensen die aan het begin staan van een spannende reis. We zijn zo blij voor jullie”, klinkt het bij David.

“Dit is het meest spannende nieuws ooit”, schrijft Victoria. “We konden niet blijer zijn met het nieuws dat Brooklyn en Nicola gaan trouwen. We wensen jullie heel veel liefde en een leven vol geluk. We houden allebei zo veel van jullie twee.”