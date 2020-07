Roger Simons, die meer dan veertig jaar lang vanuit Londen radioverslag uitbracht voor de VRT, is op 93-jarige leeftijd overleden in de Britse hoofdstad. Dat meldt de openbare omroep, die het nieuws vernam van zijn zoon.

Roger Simons werd in 1961 correspondent voor de VRT (eerst nog BRT) in Londen, nadat hij er al enkele jaren buitenlandcorrespondent was voor onder meer Gazet van Antwerpen en enkele Nederlandse kranten ...