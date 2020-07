Een Amerikaanse dertigjarige man is in de staat Texas om het leven gekomen nadat hij met het coronavirus besmet raakte op een “Covid party”. Dat melden de gezondheidsdiensten.

De bedoeling van de bijeenkomst, die was georganiseerd door een coronapatiënt, was om te bekijken of het coronavirus wel echt is en om te zien of je er wel degelijk besmet door kunt geraken, aldus een ...