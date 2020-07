KVVV ’s Herenelderen organiseert eerste groot voetbalkamp

Tongeren - In de nasleep van de coronacrisis vond voetbalclub KVVV ‘s Herenelderen het belangrijk om de kinderen terug wat te laten bewegen en hen de mogelijkheid te bieden om bezig te zijn met hun favoriete hobby. Er was weinig bekend over eventuele voetbalkampen en daarom hebben ze in mei beslist om het eerste voetbalkamp te organiseren, dat plaatsvond van 6 juli tot vrijdag 10 juli.

Hun gediplomeerde trainers Danny Jans, Hendrik Jans, Wesley Warnots en Steve Stas hebben de kinderen de hele week leerrijke maar vooral leuke trainingen aangeboden. Ook de keeperstrainer Maarten Corstjens heeft zich vrijgemaakt om drie namiddagen de ingeschreven keepers te trainen. Er hadden zich ook drie jeugdtrainers gemeld om bij te springen waar nodig (Werner Ciesielski, Jo Skibowski en Jimmy Skibowski). Bij het minder goede weer werden er binnenactiviteiten gedaan. Voor en na het voetbalkamp was er ook opvang voorzien zodat het geen rush werd voor de ouders en grootouders. Tijdens de pauzes was er voor iedereen vers fruit en elke middag een warme maaltijd en soep, bereid door kookgrootouders die elke dag met verse producten werkten.

De jeugdcoördinator, Bart Roosen en de voorzitter Steve Stas zorgden voor een perfecte organisatie. Elk kind dat aankwam moest de handen en hun eigen trainingsbal ontsmetten, dit ook voor en na elke pauze. Iedereen was het erover eens dat het een topkamp was, mede dankzij alle trainers en vrijwilligers. Vanaf dit seizoen biedt de club ook gratis voetbal aan voor kinderen geboren tussen 2014 en 2017, zodat elk kind de kans krijgt om zijn favoriete hobby te mogen uitoefenen zonder er honderden euro's voor te moeten betalen. Kinderen die deze toffe club willen ontdekken, zijn elke woensdag en vrijdag welkom vanaf 18 uur om eens te komen proberen, tot eind augustus, zonder kosten.