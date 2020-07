Arda en verleidster Amber uit ‘Temptation’ verwachten een baby

Hun relatie is nog pril, maar Arda en Amber uit ‘Temptation island’, hebben bekendgemaakt dat ze samen een baby verwachten. “Het is een mirakel.”

Arda (26) ging samen met zijn vriendin Elke de ‘relatietest’ aan op Temptation island, maar bedroog haar daar met verleidster Eline. Toen bleek dat Eline niets meer dan een vakantieromance wilde, werd Arda na de opnames een koppel met een andere verleidster, Amber (22).

Het ging snel, dat vertelden ze in de laatste aflevering van het programma in juni. Ze woonden al samen en dachten aan kinderen. Nu hebben ze via Instagram aangekondigd dat ze op 21 december een baby verwachten.

Tijdens uitzendingen

Ze noemen het “een mirakel”. Amber kreeg naar eigen zeggen 2,5 jaar geleden te horen dat het moeilijk zou worden om op natuurlijke wijze zwanger te raken. “Mijn wereld stortte in. Ik droomde altijd van drie kindjes.” Hoewel ze toen in een relatie zat en geen anticonceptie meer gebruikte, gebeurde er niets, maar met Arda wel, tijdens de uitzending van ‘Temptation’. “Vol ongeloof, paniek maar diep vanbinnen ook blij want wat ooit niet mogelijk was, was met jou mogelijk geworden. Op dat moment besefte ik dat wat wij hebben gewoon meant to be is. Op dat moment besefte ik dat jij degene bent die is weggelegd voor mij, dat jij mijn soulmate bent.”

Arda zelf zegt: “Er is iets op komst waardoor m’n leven positief zal veranderen.” En hij stelt meteen een Instagram-pagina van de ongeboren baby voor. Die heeft intussen meer dan 20.000 volgers.