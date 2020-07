Mathieu van der Poel (25) vertrok afgelopen week niet naar Tokio, wel naar een hoogtestage in La Plagne. Hij zit er op 2.000 meter hoogte, maar hét veldritnieuws over de afgeschafte startgelden in het veldrijden heeft hem daar toch bereikt. MVDP heeft er weinig begrip voor: “Het gaat helemaal niet slecht met het veldrijden. Raar dat ze dat er nu bijhalen.”