“Ik wil spelersmakelaar worden om jonge spelers raad te geven”

Feit of fictie? Tijdens een Europese verplaatsing met Anderlecht, vraagt Jonathan Legear of er sprake is van enig tijdverschil. Een ploegmaat zegt: “Ja, van zeven minuten.” Waarop Legear zijn horloge zeven minuten verder zet. “Neen, dat is niet gebeurd”, claimt Legear anno 2020. Andere fratsen kan hij niet ontkennen. Dat wil hij ook niet. Want de voetballer met het bekendste brokkenparcours van het laatste decennium wil straks jonge spelers begeleiden.