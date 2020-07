In sommige steden en gemeenten, denk maar aan Hasselt, worden er extra agenten ingezet om de maskerdracht in winkels te controleren. In Sint-Truiden is dat niet het geval. Maar daar houden de agenten die patrouilleren wel een extra oogje in het zeil. Wij mochten mee op pad met de marktploeg. Ook in de Trudostad wordt de mondmaskerplicht goed opgevolgd.