Borgloon -

Een koppel uit Borgloon heeft wel een heel originele manier gevonden om zijn zaak te promoten. Ze lieten hun winkel namelijk overspoelen door zombies. Niet in het echt natuurlijk, maar in een flitsende reclamespot in echte Hollywoodstijl. Alle registers werden opengetrokken en ook het personeel figureert in de spot. Het resultaat mag er wezen.