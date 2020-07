Voor mensen die vlakbij de grens met Nederland wonen, leidt de verplichting om mondmaskers te dragen wel tot vreemde situaties. Want in Nederland hoeft dat helemaal niet in winkels. In Putte wemelde het aan de Nederlandse kant vandaag weer van de Belgen. Verschillende onder hen zouden graag hebben dat de mondkapjes ook in Nederland verplicht worden. Dan is het duidelijker voor iedereen.