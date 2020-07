Houthalen-Helchteren -

Bij de firma Alpagro Packaging aan de Europarklaan in Houthalen brak zondagmiddag een dakbrand uit. Op het dak lagen zonnepanelen waarvan eentje door een defect vuur had gevat. Dit kon overslaan op de andere panelen. Uiteindelijk raakten zo’n twintig elementen beschadigd, maar liep het dak van het bedrijfsgebouw voor het overige geen schade op. De brandweer had alles snel onder controle.