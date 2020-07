Buitenlandse Zaken publiceert nieuwe lijst met ‘rode zones’: reizen naar Zweden verboden

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zonet een nieuwe lijst gepubliceerd met zogenaamde ‘rode zones’. Nieuw in de lijst zijn Finland, Malta, Noorwegen en Zweden. Ter herinnering: naar “rode zones’ vertrekken is verboden. Indien u zich daar bevindt, moet u bij uw terugkeer verplicht in quarantaine en een test ondergaan.

Ter herinnering: Buitenlandse Zaken kent de EU-landen een kleurcode toe. Deze geeft aan hoe het gesteld is met de pandemie in dat land. Deze lijst is opgesplitst in ‘vertrek’ en ‘terugkeer’.

Bij vertrek

Zo zijn Zweden, Malta, Noorwegen en Finland nu ‘rode zones’ voor wie vertrekt. Dat wil zeggen dat niet-essentiële reizen naar die landen formeel verboden zijn. Tevens zijn er in Portugal ‘rode zones’. Het gaat om de regio’s Amadora, Odivelas, Sintra, Loures en Lissabon. In Spanje zijn het district Segrià (Catalonië) en het district La Mariña (provincie Lugo, Galicië) rood bevonden. In het Verenigd Koninkrijk is de stad Leicester een ‘rode zone’.

Bij terugkeer

Indien u terugkeert uit Zweden, het Britse Leicester en bovengenoemde regio’s in Spanje en Portugal moet u twee weken in quarantaine en een test ondergaan.