Goed nieuws voor wie van snelheid houdt én het water. Lamborghini ontwerpt de Tecnomar for Lamborghini 63 die zal gezien worden als een racewagen voor op zee. Je moet er wel een stevige duit voor op tafel leggen: de kostprijs start vanaf 3 miljoen euro, meldt Business Insider. Maar je zal wel uniek zijn, want er worden slechts 63 exemplaren van de superjacht gemaakt. De boot is leverbaar vanaf 2021.