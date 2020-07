Tijdens een anonieme politiecontrole in de Antwerpse gemeente Hoboken werd een man op heterdaad betrapt op sluikstorten. De auto van de man zat propvol met bouwafval en vuilzakken. In de nabije struiken werd exact hetzelfde afval gevonden.

Het wijkondersteuningsteam van de Antwerpse politie merkte afgelopen nacht in de Zeelandstraat een eenzame auto op. De wagen stond geparkeerd in een hoekje van de parking met de bestuurder er nog in. ...