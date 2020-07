Vlaams Belang dient belangenconflict in tegen versoepeling abortuswetgeving: “Schandelijk”

Vlaams Belang zal in het Vlaams Parlement een belangenconflict inroepen tegen de nieuwe abortuswetgeving die in de Kamer op de agenda staat. Dat kondigt fractieleider Chris Janssens aan. “Er is in Vlaanderen geen draagvlak om die hulpeloze mensjes dood te maken”, tweet hij. “Schandelijk dat ongeboren baby’s worden ingezet als pionnen op het schaakspel van de federale regeringsvorming.”