Al bijna 300.000 keer werd een opmerkelijk filmpje van Anthony uit Nigeria wereldwijd bekeken. Op de video is te zien hoe de 11-jarige jongen ballet danst in de regen. “Ballet is niet enkel voor meisjes, ik hoop dat veel mensen dat beseffen”, vertelt Anthony aan BBC. “Wanneer ik dans, is het alsof ik droom.”