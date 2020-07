Bijna 200.000 mensen per maand halen een voedselpakket op om te kunnen overleven, een stijging van 15 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van Voedselbanken, waarover De Zondag bericht.

De coronacrisis duwt steeds meer mensen in armoede. “Vorig jaar haalden gemiddeld een kleine 170.000 mensen per maand een voedselpakket op. In juni steeg dat aantal tot nagenoeg 195.000”, zegt Jef Mottar ...