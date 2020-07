Georges-Louis Bouchez (MR) niet onder de indruk van uithaal Bart De Wever over abortuswet

Georges-Louis Bouchez (MR) houdt vast aan de stemming in de Kamer over een versoepeling van de abortuswet ondanks de uithaal van Bart De Wever. Die laatste had zich in een interview met VRT NWS uitgesproken tegen de versoepeling en noemde het zelfs een breekpunt voor de federale regeringsvorming. “Het is nochtans nu het moment om te stemmen”, zegt daarover Bouchez in een interview met RTBF.