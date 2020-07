Paus Franciscus is “zeer gekwetst” door beslissing om Turkse Hagia Sophia om te vormen tot moskee

Paus Franciscus zegt zondag dat hij “zeer gekwetst” is over de Turkse beslissing om de Hagia Sophia in Istanboel om te vormen tot een moskee. Dat heeft hij zondag gezegd. “Mijn gedachten gaan uit naar Istanboel, ik denk aan de Hagia Sophia. Ik ben zeer gekwetst”, aldus de paus in een eerste, korte reactie van het Vaticaan op de recente ontwikkelingen rond de vroegere kerk.