Londen voorziet bijna 800 miljoen voor grenscontroles na Brexit

Groot-Brittannië is van plan 705 miljoen pond (790 miljoen euro) vrij te maken om, tegen eind dit jaar als de Brexit werkelijkheid wordt, grensposten op te richten. Dat heeft de Britse regering zondag aangekondigd. Er komen nieuwe infrastructuur, douanetechnologie en jobs “om ervoor te zorgen dat onze grenzen klaar zijn voor volledige onafhankelijkheid”, aldus Brexitminister Michael Gove in The Telegraph, die de Brexit “een beetje zoals verhuizen” noemt.