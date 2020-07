Schrijver Bart Van Loo niet opgezet met speech Tom Van Grieken: “Ik betreur het om gerecupereerd te worden”

In zijn 11 juli toespraak verwees Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken naar ‘De Bourgondiërs’, het boek van schrijver Bart Van Loo. Die laatste was net iets minder opgezet met de actie en bijhorende boodschap van Van Grieken. “Ik probeer sereen te reageren, want ik word moe van het opbod aan polarisering”, aldus de schrijver op sociale media.

Tom Van Grieken daagde in zijn toespraak onder meer Vlaams minister-president Jam Jambon (N-VA) uit om het heft in eigen handen te nemen. “Dit land werkt niet. België blokkeert en iedereen ziet het maar niemand wil het toegeven”, zei Van Grieken in een videoboodschap. “Ik roep daarom Jambon op om de onderhandelingen met Wallonië op te starten.”

Tijdens zijn speech verwees de partijvoorzitter ook naar ‘De Bourgondiërs’, een boek van Bart Van Loo. En daar wringt het schoentje. “Ik probeer sereen te reageren, want ik word moe van het opbod aan polarisering”, zegt de schrijver op Twitter. “Maar ik betreur het om gerecupereerd te worden in een verhaal dat niet het mijne is en waarvan de geest ook niet door mijn boek waart. Dat neemt niet weg dat ik met veel plezier en goesting in de rijke geschiedenis van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Holland… kortom van onze Bourgondische periode ben gedoken en blijf duiken. Omdat ik het belangrijk vind uit te zoeken waar we vandaan komen.”

Brabant

In “De Bourgondiërs” heb ik het specifiek over het graafschap Vlaanderen, en niet over het Vlaanderen zoals we dat vandaag kennen. Historisch gesproken ben ik als geboren Brabander niet eens een Vlaming. Ik geloof niet in een zuivere Vlaamse identiteit. Mijn boek bewijst net dat het een ratjetoe is, een mengeling. Sommige rechtse lezers hijsen een Vlaamse Leeuw boven mijn boek, de linkse intellectueel en historicus Jan Dumolyn stelt dan weer dat ik een Belgicistisch boek heb geschreven. Zelf dacht ik het voornamelijk over het ontstaan van de Lage Landen te hebben. Als onze collectieve identiteit bestaat dan schiet ze in ieder geval wortel in die Bourgondische periode, maar als je mijn boek goed leest zie je dat die collectieve identiteit van in den beginne bijna per definitie en a priori meerlagig en veelkleurig is.”