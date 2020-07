Keniaan die Kipchoge bijstond in recordmarathon is twee jaar geschorst

De Keniaan Alex Korio Oloitiptip (29) heeft een schorsing van twee jaar gekregen na een inbreuk op het whereaboutsreglement. Dat bevestigde de Athletics Integrity Unit (AIU).

Korio gaf in 2019 drie keer niet thuis voor een controle (in januari, april en juli). Begin mei kreeg hij al een voorlopige schorsing. Die is nu omgezet in een schorsing van twee jaar, met terugwerkende kracht vanaf 19 juli 2019.

De Keniaan was op 12 oktober 2019 een van de hazen van zijn landgenoot Eliud Kipchoge toen die in Wenen als eerste atleet ooit een marathon onder de twee uur liep.