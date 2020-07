Ploeggenotes praten in tranen over de plotse dood van schaatster Lara van Ruijven: “Fijn dat je nog even haar hand kon vasthouden”

Het plotse overlijden van de Nederlandse Lara van Ruijven is hard aangekomen in de schaatswereld. De shorttrackster was amper 27 jaar oud maar overleed vrijdag in het ziekenhuis aan een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties. Haar ploeggenotes die met haar op stage verbleven gaven een beklijvend interview, waarin ze in tranen praten over het zware verlies.