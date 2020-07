De Spaanse overheid wil bij de start van het seizoen 2020-2021 alle stadions in de Primera Division vrijmaken van reclame in de goksfeer. Ook in het Verenigd Koninkrijk gaan al langer stemmen op om gokbedrijven te bannen van shirts. Volgen de Belgische eersteklassers binnenkort - noodgedwongen - hun buitenlandse voorbeelden?