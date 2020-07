Ongeziene taferelen in Roemenië: drie strafschoppen, twee reddingen, één rode kaart en… nul doelpunten

Wie een dolle paar voetbalminuten wilde zien, moest zaterdag in Roemenië zijn. In de wedstrijd/derby tussen Petrolul Ploiesti en Rapid 1923 in de superspannende tweede klasse (slechts twee punten verschil tussen de nummers 1 en 6) mochten er liefst drie strafschoppen genomen worden op enkele minuten tijd. Wat leidde tot een apart schouwspel.