Een winkelmedewerker uit Toronto, Canada, heeft het duidelijk niet zo voor hygiënemaatregelen. Op videobeelden is te zien hoe hij de winkelmandjes schoonmaakt met wat speeksel en een zakdoek. “Dit kan toch niet in tijden van een pandemie?”, aldus Martha die hem filmde. Ook de winkelmanager liet weten dat hij dit gedrag niet steunde en hygiëne een topprioriteit is. “En nu meer dan ooit zolang we covid-19 nog niet hebben verslagen.”