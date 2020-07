Davy Vandekerkhof uit Peer sinds zaterdagochtend vermist

Peer - De 37-jarige Davy Vandekerkhof uit Peer is sinds zaterdagochtend vermist. Politie en parket verspreiden nu een opsporingsbericht.

Davy Vandekerkhof is 37 jaar, 1,75 meter groot en struis gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar. Welke kleding hij op het moment van zijn verdwijning droeg is niet bekend, maar dezelfde dag werd zijn wagen wel op de Tweede Lansiers Regimentenlaan in Etterbeek teruggevonden. Het gaat om een witte Peugeot Partner met nummerplaat 1-VKP-952.

Wie meer weet over zijn verdwijning kan gratis en anoniem met de politie contact opnemen via het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.