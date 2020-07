VRT zegt niet nee tegen nieuwe ‘FC De Kampioenen’-reeks

Het lijkt erop dat er dan toch nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen zullen komen. In onze zaterdagkrant had acteur Jaak Van Assche (79) – die antiquair Fernand Costermans speelt – zich laten ontvallen dat er bij de VRT een plan klaarligt ter goedkeuring. “Het is niet zo dat als wij het licht op groen zetten, de VRT zomaar mee in het diepe springt. Zij zorgen voor de centen en de faciliteiten, en hebben dus een cruciale stem”, zegt hij.