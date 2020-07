’s Avonds trainen, overdag werken als contacttracer op zoek naar coronabesmettingen. Dat voor een fractie van de lonen bij de mannen. Toch is de Truiense Justien Odeurs een tevreden doelvrouw. “Weet je, ik wil gewoon helpen.”

11 euro per uur. Zoveel verdiende Justien Odeurs (23), doelvrouw bij de Red Flames en RSC Anderlecht, toen ze begin mei aan de telefoon zat bij CallExcell, het contactcenter in het stadion van haar ex ...