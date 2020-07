Premier League-voetballer doet oproep in open brief: “Ik ben bang om uit de kast te komen”

Een anonieme profvoetballer uit de Premier League heeft in een open brief uitgelegd dat hij bang is om uit de kast te komen. De brief werd vrijgegeven door de Justin Fashanu Foundation, een organisatie die onder andere poogt om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in het voetbal. “Ik voel me gevangen en heb het gevoel dat ik het alleen maar erger zal maken als ik de waarheid zeg”, luidt het.