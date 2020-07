De etnisch gekleurde tol van het virus: gekleurde mensen disproportioneel hard getroffen

Het nieuwe coronavirus is niet kleurenblind, blijkt uit nieuw Frans, Brits en Amerikaans onderzoek. De pandemie treft gekleurde mensen disproportioneel. “Tijd dat ook België dat systematisch onderzoekt”, zegt socioloog Dirk Geldof. Midden maart kwamen alvast de eerste alarmsignalen uit ziekenhuizen in Limburg.

Het idee dat het nieuwe coronavirus een ‘grote gelijkmaker’ is, blijkt een mythe. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, trok al op 19 april aan de alarmbel in een opiniestuk in The Guardian. Hij kaartte ...