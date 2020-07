De politie van California heeft bewakingsbeelden gedeeld waarop Glee-actrice Naya Rivera te zien is enkele uren vooraleer ze verdween. Woensdag werd Rivera als vermist opgegeven nadat haar vierjarig zoontje alleen werd teruggevonden in een boot. Zijn mama was gaan zwemmen, maar is nooit meer teruggekeerd, verklaarde hij. De lokale politie heeft donderdag laten weten dat de actrice vermoedelijk verdronken is.