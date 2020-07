“Meghan is nooit van plan geweest om in Engeland te blijven wonen”

Meghan Markle zou nooit van plan zijn geweest in Engeland te gaan wonen. Ook toen zij haar jawoord aan prins Harry gaf en het koppel de privéwoning die ze van de Queen kregen, Frogmore Cottage, voor miljoenen lieten verbouwen, had zij nog altijd niet de intentie zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Dat zegt koninklijk fotograaf Arthur Edwards in een interview.

“Al die verbouwingen aan Frogmore Cottage en het geld dat ze daaraan hebben uitgegeven... terwijl ze nooit van plan was hier te blijven”, mijmert Edwards in gesprek met TalkRadio. Volgens de fotograaf heeft Meghan ook geen beste invloed op Harry. “Helaas is hij de afgelopen jaren erg zuur geworden. Ik fotografeer hem al sinds zijn geboorte, maar hij heeft een jaar niet met me gesproken. Dat kwam door haar”, meent hij.

“Ik denk dat Meghan vanaf het moment dat ze met Harry getrouwd was, dacht: Goed, laten we hier zo snel mogelijk vertrekken. Ach, het was gewoon belachelijk.”