Belgian Cats dansen erop los, Red Flames spelen “coronaproof” voetbal

De Belgian Cats zijn meer dan alleen maar basketbalsterren. Het zijn ook leuke vrouwen die houden van een dansje. Dat bleek toen ze op hun ‘Summer Camp’ geïntroduceerd werden in de wondere wereld van TikTok.

“Het is vooral Julie Vanloo en de jongere garde zoals Maxuella Lisowa Mbaka die er enorm mee bezig zijn en die zelf een account hebben”, aldus Hanne Mestdagh. “Ik vond het wel eens leuk om te doen, want dat was voor mij de eerste keer. Maar op dit moment is Twitter en Instagram voldoende voor mij. Al is het natuurlijk wel leuk om eens te lachen en gek te doen met de ploeg.”

Bij de Red Flames, onze Belgische voetbalvrouwen, speelden ze dan weer “coronaproof” voetbal. Wat dat is, wordt heel duidelijk in onderstaande video’s.