Siamese tweeling met succes gescheiden na achttien uur durende operatie

Een team van dokters en verpleegsters in Rome heeft met succes een siamese tweeling kunnen scheiden. Na drie riskante ingrepen hebben de tweejarige Ervina en Prefina Bangalo uit de Centraal-Afrikaanse Republiek eindelijk zicht op een normaal leven. “Ons doel was erg ambitieus, we hebben er alles aan gedaan om te slagen”, aldus dokter Carlo Marras, die de operaties in goede banen leidde.

De laatste ingreep, die plaatsvond op 5 juni, was bijzonder complex. Het achterhoofd is immers erg belangrijk voor de bloedtoevoer naar de hersenen. Een operatie van maar liefst achttien uur lang was het gevolg, waarbij in totaal dertig dokters en verpleegsters betrokken waren.

“Het was een magisch moment”, vertelde Marras na de operatie. “De meisjes hebben geen neurologische schade opgelopen en herstellen goed.” Ook moeder Ermine Nzotto was dolgelukkig na de succesvolle scheiding. “Het is geweldig om mijn meisjes te zien rennen en spelen zoals andere kinderen”, zei ze.