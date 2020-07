Premier Wilmès en minister-president Jambon wonen verrassingsconcert Will Tura bij

Vanop het balkon van het Brusselse stadhuis, op de Grote Markt, hebben premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) een verrassingsconcert van Will Tura bijgewoond. De keizer van het Vlaamse lied mocht met zijn hit “Hoop doet leven” symbolisch de Vlaamse feestdag op gang trekken.

De Vlaamse feestdag is normaal gezien een hoogdag in Brussel, die duizenden Vlamingen en nieuwsgierigen naar de hoofdstad lokt, maar in coronatijden ziet deze editie er helemaal anders uit. Voor deze ...