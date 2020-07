In 1996 vierde Nederland feest toen Richard Krajicek met Wimbledon een grandslamtoernooi op zijn naam schreef. Elf jaar later bereikte zijn halfzus Michaëlla de kwartfinales op het heilige gras. Maar sinds dan ging het sportief bergaf met de Nederlandse, tot nu. Ze aast op een comeback.

Drie WTA-titels schreef Krajicek op haar palmares in het singles circuit: Tashkent in 2005 en Hobart en ’s Hertogenbosch in 2006. Daarnaast won ze ook vijf toernooien in het dubbelspel: Palermo en Boedapest ...