Brooklyn Beckham, de 21-jarige zoon van David en Victoria Beckham, zou zich verloofd hebben met zijn 25-jarige vriendin Nicola Peltz. Dat melden bronnen rond het stel. De twee zijn sinds de zomer van 2019 een koppel.

“Brooklyn heeft zijn vrienden in Los Angeles verteld dat hij en Nicola verloofd zijn. Het is algemeen bekend onder hun vriendengroep”, aldus een bron aan The Mirror.

David en Victoria zouden hun zegen hebben gegeven voor het huwelijk van hun zoon.