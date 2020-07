Thomas Meunier bevestigt aan Timothy Castagne dat hij geen Champions League zal spelen met PSG: “Spijtig”

Thomas Meunier, die onlangs Paris Saint-Germain inruilde voor Borussia Dortmund, zal deze zomer niet met zijn vorige werkgever aantreden in de Champions League. Dat heeft hij verklaard aan collega-Rode Duivel Timothy Castagne.

Vrijdag werd het Atalanta van Castagne gekoppeld aan PSG voor de kwartfinales van de Champions League. Na de loting richtte Castagne zich tot Meunier op Twitter. “Zeg, we gaan elkaar dus mislopen?”, tweette hij. “Spijtig genoeg wel”, reageerde Meunier.

Avec tristesse... — Thomas Meunier (@ThomMills) July 10, 2020

Twee weken geleden verklaarde Hans-Joachim Watzke, CEO bij Borussia Dortmund, dat Meunier dit seizoen nog voor PSG mocht uitkomen voor de eindfase van het kampioenenbal in Lissabon. “Hij denkt er momenteel nog over na”, zei Watzke, die Dortmund dit seizoen in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld zag worden door PSG. Maar Meunier kiest er dus voor om zijn seizoensvoorbereiding bij de Borussen niet te verstoren.

Thomas Meunier, einde contract bij Paris Saint-Germain, ondertekende een contract voor vier jaar bij Borussia Dortmund, de nummer twee van de Bundesliga. De 28-jarige verdediger is er een ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard.