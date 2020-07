Het opvallende formatievoorstel van Jan Jambon: twéé ministers per portefeuille

Op deze 11 juli heeft Vlaams minister-president Jan Jambon weinig reden tot feesten. Zijn Vlaamse regering blijft maar kritiek krijgen voor de late aanpak van de coronacrisis, en op federaal vlak slaagt zijn partij er niet in om de knoop van de regeringsvorming te ontwarren. Al heeft hij voor dat laatste wel een opvallend voorstel: “Stel per bevoegdheid in de federale regering een Vlaamse en een Franstalige minister aan.”