Superprestige maakt kalender voor het nieuwe veldritseizoen bekend: opener in Gieten op dezelfde dag als Gent-Wevelgem

De Superprestige veldrijden heeft zaterdag zijn kalender bekendgemaakt.

Op 11 oktober gaat de Superprestige opnieuw van start in Gieten, op dezelfde dag als Gent-Wevelgem dus. Daarna is het de beurt aan Ruddervoorde (24/10), Niel (11/11) en Merksplas (21/11). Boom en Gavere, die normaal gezien in oktober doorgaan, verhuizen naar respectievelijk 5/12 en 19/12. Op 26/12 staat de manche in Zolder op het programma. Het seizoen wordt op 6 februari 2021 afgesloten in Middelkerke. Niel en Zolder zijn nieuw op de Superprestige-kalender.

De eindzege bij de mannen ging vorig seizoen naar Laurens Sweeck. Bij de vrouwen was de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de beste.

Eerder onthulden de Wereldbeker en de DVV Trofee al hun kalender.